No Tapajós, Finazzi revela expectativa para reencontro com o Remo após passagem apagada pelo clube

O Tapajós encara o Remo nesta quarta-feira (14), pela terceira rodada do Campeonato Paraense que estava atrasada. O jogo marca o reencontro do técnico do Finazzi com o clube azulino. O ex-jogador teve uma passagem apagada pelo Leão Azul em 2011, com apenas uma partida oficial pelo time.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o treinador do Tapajós falou sobre a expectativa para reencontrar o ex-clube. Finazzi destacou o respeito e o carinho pelo Leão Azul, mesmo que a passagem pelo time não tenha sido como o esperado.

VEJA MAIS

"Apesar da minha passagem pelo Remo não ter sido muito boa, porque eu não consegui marcar os gols, a equipe não foi muito bem, eu aguardo com muito carinho e respeito o fato de ter vestido a camisa do Remo. É um grande clube, com uma torcida imensa. Então, a expectativa é boa nesse sentido de poder estar de volta ali onde eu tive o privilégio de poder ter defendido as cores do Remo. Espero que eu possa sair vencedor, agora defendendo a camisa do Tapajós", declarou o treinador.

Como jogador, Finazzi rodou bastante por clubes brasileiros. O ex-atleta teve sua melhor passagem no futebol pelo Corinthians, entre 2007 e 2008. No Timão, ele disputou 38 partidas e marcou 16 gols. Mesmo com o bom desempenho, a equipe paulista foi rebaixada à Série B do Brasileirão, em 2007.

Passagem pelo Remo

No final de 2010, o ex-jogador assinou com o Remo. O desejo de ter o atacante era antigo por parte do clube. No entanto, na época, Finazzi chegou lesionado, com uma fissura na costela e não podia jogar. Assim, o ex-atleta passou a maior parte do período no time azulino em recuperação.

Com isso, Finazzi teve uma passagem apagada pelo Baenão, fazendo apenas um jogo e sem marcar gols com a camisa azulina. O jogador deixou o clube ainda no início de 2011 e foi para o Goiânia-GO.

Ex-jogador é treinador do Tapajós (Divulgação / Tapajós) Ex-jogador é treinador do Tapajós (Divulgação / Tapajós)

Expectativa para o jogo

Remo e Tapajós se encontram nesta quarta-feira (14), no Baenão. O jogo estava atrasado e era para ser realizado na Arena Verde. No entanto, o local não foi aprovado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) após a visita técnica. Com isso, a partida foi transferida para a casa dos azulinos, que também ficará com a renda, segundo informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal.

Mesmo com o Remo vindo de derrota para a Tuna, Finazzi acredita em uma partida difícil. Conforme disse o treinador, o Boto da Amazônia vai tentar surpreender.

"O Remo vem de um resultado negativo contra a Tuna, [tem] uma certa pressão pelo resultado e a nós vamos para tentar surpreender. A mudança de jogo acaba tornando mais difícil. Já seria um jogo difícil se fossemos jogar em casa. Agora, jogando dentro do Baenão fica mais complicado ainda. Mas, vamos jogar com inteligência, atenção para ver se a gente consegue segurar o Remo nos primeiros minutos para equilibrar a partida", analisou o técnico.

Agende-se

A partida entre Remo e Tapajós ocorre nesta quarta-feira (14), às 20h, no Estádio Baenão, pelo Parazão. O jogo terá cobertura de OLiberal.com