Capitão do Remo, meia Camilo fala pela primeira vez após derrota para a Tuna: ‘peço desculpas’

"Quero pedir desculpas". Foi assim que o meia e capitão do Remo, Camilo, começou a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), no estádio Baenão, em Belém. Abalado pela derrota pela Tuna Luso, semana passada, pelo Parazão, o jogador de 37 anos disse que o elenco tem trabalhado para não repetir o mesmo desempenho na quarta-feira (14), diante do Tapajós, em novo compromisso azulino pelo estadual, novamente em casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente fica triste, bastante chateado pela forma que foi, com a casa cheia. Eu sei que também o torcedor sentiu, porque queria sair daqui com a alegria da vitória. A gente só tem de pedir desculpas por isso e trabalhar para melhorar o nosso desempenho. Queremos logo voltar a vencer para que a gente dê uma resposta diferente ao torcedor" disse Camilo.

VEJA MAIS

Na quinta-feira (8), o Leão Azul perdeu para a Tuna por 3 a 2, com mais de oito mil pessoas no Baenão. Após sair atrás do placar em duas oportunidades, mas conseguir empatar, o Time de Periçá levou um gol nos acréscimos, que selou a vitória cruzmaltina. O resultado ainda fez a ao Remo descer à quarta posição na classificação geral do Parazão.

Paciência

Na coletiva, Camilo tentou justificar o momento ruim do Remo. Segundo ele, o elenco ainda não está entrosado o suficiente para a sequência de partidas do início da temporada, já que o clube praticamente refez o time que atuou na temporada passada. Apesar disso, o meia diz que há bastante cobrança entre os jogadores para que o resultado seja revertido o mais rápido possível.

"Estamos na construção de uma equipe, de uma identidade, porque temos um time praticamente novo. Então, vamos passar por momentos de oscilação, mas o mais importante é termos a cabeça serena. Temos que acreditar no trabalho, na preparação, porque só assim vamos melhor. Tem cobrança interna sim. O atleta se cobra sempre pra melhorar sua performance. Apesar disso, temos que bloquear a mente em relação às coisas que a gente escuta e acreditar nossa a preparação", explicou.

Parazão

Remo e Tapajós se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Baenão, em jogo atrasado da terceira rodada do Parazão. O duelo, que começa às 20h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.