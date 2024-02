Parazão: Após inversão de mando, Remo também ficará com toda a renda de jogo contra o Tapajós

Toda a renda da partida entre Remo e Tapajós - que tem mando do clube de Santarém, mas será disputada no estádio Baenão, na quarta-feira (14) - será do Leão Azul. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com uma fonte ligada ao clube nesta segunda-feira (12).

Ainda segundo a apuração da reportagem, após o recebimento, o Remo deve transferir ao Tapajós uma porcentagem da quantia arrecadada. No entanto, os valores exatos que serão negociados ainda não foram revelados.

Remo e Tapajós se enfrentam nesta quarta-feira (14), em jogo atrasado da terceira rodada do Parazão. Inicialmente marcada para ocorrer na Arena Verde, em Paragominas, casa do Boto Santareno na competição, a partida foi transferida para Belém devido ao péssimo estado do gramado do estádio no sudeste do estado.

A mudança do palco do jogo para a capital se apoiou em uma nova decisão da Federação Paraense de Futebol (FPF), que aprovou a inversão de mando de campo quando houver acordo entre as equipes. A decisão foi tomada no final do último mês em congresso técnico extraordinário, que envolveu representantes das 12 equipes participantes do Parazão.

Por mais que inversão de mando na partida entre Remo e Tapajós possa configurar, em uma primeira análise, um benefício ao Leão Azul, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, acredita que a mudança é uma espécie de "reparação histórica" ao futebol do interior. Em entrevista à reportagem no dia 1º de fevereiro, o mandatário da entidade disse que a nova regra dá a possibilidade aos clubes distantes de Belém negociarem alterações de mando.

"Se os dois clubes entrarem num acordo, que fique liberado. O que é bom para os clubes também é bom pra Federação. Se os clubes têm interesse em inverter os mandos, dada as peculiaridades do Parazão, eu autorizo. A gente tem que acabar com essa história de que só o Mangueirão é campo neutro", afirmou.

Parazão

A partida entre Remo e Tapajós é a única do Estadual neste dia. O Leão Azul vive o início de uma crise, após empatar com o maior rival, o Paysandu, e perder para a Tuna. Com isso, o Leão caiu para a 4ª posição na classificação geral.

O Tapajós também perdeu rodada passada - 2 a 0 para o Cametá - e briga contra o rebaixamento. O Boto Santareno está na oitava posição, com apenas cinco pontos ganhos em quatro partidas.

A partida entre Remo e Tapajós começa às 20h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.