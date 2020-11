Goleiro do Remo, Vinícius, é eleito vereador de Belém

O goleiro do Clube do Remo, Vinícius, é eleito vereador de Belém pelo partido Republicanos. O jogador conquistou 6.977 votos e foi um dos primeiros colocados até então.

Em entrevista anterior para o portal OLiberal.com, Vinícius informou que não irá deixar a rotina de treinos e jogos. Sua campanha, devido a pandemia, foi realizada 100% nas redes sociais.

História - O goleiro de 35 anos é natural de Goiânia (GO) e está na sua quarta temporada defendendo as cores azulinas. Já possui status de ídolo no clube, com dois títulos paraenses e mais de 100 jogos pelo Leão.Antes de atuar pelo Remo, Vinícius teve passagens pelo Vila Nova-GO, Criciúma-SC, Boavista-RJ, Duque de Caxias-RJ, Flamengo-RJ e Novo Hamburgo-RJ.