Após 38 anos, goleiro do Remo iguala marca de outro atleta eleito enquanto jogava

A eleição de 2020 ficou marcada para o goleiro Vinícius, do Remo, que foi eleito vereador pelo município de Belém. O “paredão” azulino conquistou quase 7 mil votos pelo partido dos Republicanos e após 38 anos iguala a marca do último jogador em exercício a ser eleito a um cargo político.

Em 1982 o então jogador Mesquita, que tinha acabado de deixar o Remo e ter acertado a ida para o Paysandu, foi provocado pelo técnico João Avelino a concorrer às eleições como vereador. Mesquita conseguiu ser eleito e 38 anos depois, o goleiro Vinícius também consegue chegar ao cargo.

“Estava no Paysandu e são coisas totalmente opostas. O vereador legisla para a população, com projetos, fiscaliza o prefeito dentre outras coisas. Já o jogador representa uma equipe em campo com vontade, além de defender uma torcida que é apaixonada. As sessões iniciavam às 10h e eu treinava cedo e chegava à câmara no horário certo”, disse em entrevista ao OLiberal.

Mas antes de Mesquita, outo jogador também conquistou uma vaga na câmara dos vereadores de Belém. Neves, que defendia as cores do Remo, conseguiu ser eleito vereador na década de 70.