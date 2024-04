Remo vence o JC-AM no Baenão e conquista os primeiros pontos no Brasileiro de futebol feminino

O Remo se recuperou da derrota para o Fortaleza-CE na estreia do Brasileirão feminino A2 e venceu o JC-AM, na tarde deste domingo (21), no Baenão. As Leoas venceram pelo placar de 3 a 1 e conquistou os três primeiros pontos na classificação

As meninas do Leão enfrentaram o JC-AM, a chuva e gramado pesado do Baenão, mas mesmo assim, o triunfo veio diante das amazonenses. O Remo abriu o placar no final do primeiro tempo com a artilheira Musa. Lívia recebeu na direita e cruzou na área, a goleira do JC falhou e a bola sobrou limpa para a Musa mandar para a rede, aos 48 do primeiro tempo.

Na volta do intervalo o Remo voltou disposto a acabar logo com a partida. As Leoas chegaram ao segundo gol logo no minuto inicial o Leão conseguiu escanteio pela direita, a cobrança foi curta, na primeira trave e Isa Soares marcou contra, para desespero de suas companheiras. Leão Azul 2 a 0.

As meninas do Remo não tiraram o pé do acelerador e o terceiro gol não demorou muito para ocorrer. Aos 5 minutos, Lívia recebeu no meio, limpou a jogada e deu um passe milimétrico para Rayane, que dominou e teve muita calma para mandar para a rede na saída da goleira do JC. Remo 3 a 0.

O JC não se entregou na partida e foi ao ataque tentar descontar o marcador e conseguiu. Helena foi lançada na área, sem marcação e chegou chutando no canto direito e diminuiu o placar aos 10 minutos.

O jogo ficou equilibrado com o JC pressionando o Remo em seu campo de defesa. A equipe amazonense foi dominante nos minutos finais, com a expulsão de Lívia, que deu duas assistências no jogo, após falta. Já o Leão tentava explorar os contra-ataques e ficou perto do quarto gol com Carol, mas a jogadora não conseguiu concluir o cruzamento de Anne. Mas o jogo terminou mesmo com o triunfo azulino, o primeiro na Série A2 do Brasileiro feminino.

Com a vitória, o Remo ocupa a 5ª posição no Grupo B do Brasileiro feminino A2 com 3 pontos. As quatro melhores equipes avançam para as quartas de final da competição. A próxima partida das Leoas será no sábado (27), às 16h30, contra o 3B Sport-AM, no Estádio da Colina, em Manaus.