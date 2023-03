Após testes e exames, atacante Rogério é regularizado e pode estrear pelo Remo

O Remo terá mais um reforço para a equipe. O clube anunciou a contratação do atacante Rogério, no último sábado (25) e o nome do atleta foi publicado nesta quinta-feira (2), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

O “Neymar do Nordeste”, de 32 anos, chegou a Belém ontem e realizou exames médicos e passou por testes físicos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Diferente do que ocorreu com o lateral Lucas Marques, que foi anunciado e não passou nos testes por conta de uma contusão, o atacante Rogério seguirá no Leão Azul.

Rogério é experiente e possui rodagem no futebol, com passagens por clubes como Náutico-PE, Ceará-CE, Vitória-BA, Sport-PE, Bahia-BA, além de São Paulo-SP e Botafogo-SP, o atacante jogou fora do país e passou pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos, além do México. Seu último clube foi o CSA-AL, onde realizou 11 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Azulão para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante chega para uma posição concorrida. O Leão possui os jogadores Muriqui e Fabinho que lutam pela artilharia do futebol paraense. Fabinho é o atual artilheiro do Remo na temporada com cinco gols marcados, em seguida aparece Muriqui, com três, porém, Muriqui está parazãoe sem prazo para retorno. Além de Fabinho e Muriqui, o Remo ainda possui para o ataque os seguintes jogadores: Jean Silva, Diego Tavares, Pedro Vitor, Ronald, Vinícius Kanu (base) e Ricardinho (base).