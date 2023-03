Torcedor do Águia de Marabá desenha álbum com jogadores e recebe surpresa do clube; vídeo

Na semana passada, um vídeo gravado pelo pequeno João Pedro, em que desenhou um álbum de figurinhas do Águia de Marabá, viralizou. Com lápis de cor, João Pedro fez o escudo do Águia, a andeira da cidade de Marabá (PA), além de vários jogadores, mascote e o próximo jogo do clube contra o Goiás-GO, pela Copa do Brasil. O torcedor teve uma grande surpresa feita pelo clube.

O pequeno João Pedro ganhou as redes sociais ao mostrar seu álbum, todo feito à mão, com jogadores do Azulão. Nele consta alguns jogadores como Axel Lopes, Luan Parede, Bruno Limão, Luam Parede, Danilo, Rodrigo, Alan Maia e Quarado. O jovem torcedor foi chamado pela direção do Azulão e recebeu autógrafos no álbum, bateu bola com os atletas, além de receber luvas do goleiro Axel Lopes.

O Azulão postou uma foto de João Pedro com os atletas e agradeceu o carinho do pequeno torcedor.

“Águia do Marabá vive um momento mágico, onde a magia e alegria estão contagiando cada vez mais as crianças e todos os torcedores Marabaenses. Obrigado, João Pedro, pelo carinho e amor pelo azulão

O Águia de Marabá está muito bem temporada. O clube é o vice-líder do Campeonato Paraense com 13 pontos, à frente do Paysandu. Na Copa do Brasil, o Azulão passou da primeira fase ao vence o Botafogo-PB, faturou uma boa grana e terá pela frente o Goiás-GO, clube da Série A, amanhã (15), às 19h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), pela segunda fase da competição. Quem vencer avança e em caso de empate a vaga será disputada nos pênaltis. Todos os ingressos para o jogo que vale R$2.1 milhões foram vendidos.