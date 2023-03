Águia de Marabá faz treino aberto e ajustes finais para jogo contra o Goiás, pela Copa do Brasil

O estádio Zinho Oliveira abriu as portas na manhã desta terça-feira (14) para receber mais um treino tático do elenco do Águia de Marabá. Para o técnico Mathaus Sodré, o momento é animador, mas a equipe deve entrar em campo sem perder de vista o tamanho do adversário, o Goiás. “Esse é um daqueles jogos em que a gente tem que se doar muito no quesito marcação, mas, também, sempre que tiver a posse de bola, ir para cima”, diz o comandante. “É o momento que nós temos de mostrar qualidade, colocar em prática nossas estratégias e conseguir almejar conquistas ainda maiores”, completou.

O Azulão disputa pela segunda vez na história a segunda fase da Copa do Brasil e encara o Emeraldino nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, em um jogo que vale mais de R$ 2 milhões em bonificação. “É um time de Série A, que a gente observa bastante, que temos que acompanhar e tentar nos precaver. Mas estamos muito focados no que podemos desempenhar para conseguir um resultado positivo”, afirma.

Sobre o time que vai começar jogando, o técnico prefere ser cuidadoso com as palavras e não adianta a formação do Azulão para o início do confronto. “A gente tem que analisar algumas situações. Infelizmente, há alguns casos que a gente precisa estudar e entender se é melhor que o jogador entre no início ou que seja escalado durante a partida, né? O que a gente sabe é que precisamos dar o nosso melhor, sobretudo na questão física, que a gente sabe esse é um jogo que vai exigir bastante”, salientou.

A cautela de Mathaus não reflete nem um pouco o sentimento dos torcedores pelas ruas de Marabá. Para a partida de amanhã, foram colocados 2 mil ingressos à venda, que já estão esgotados. O comércio já está tomado de camisas da temporada 2023 à venda e, entre os apaixonados pelo Águia, a vitória é a única expectativa possível.

“O time está muito bom, está mostrando um bom futebol, está entrosado e a tendência, com todo o respeito ao time do Goiás, é que a gente vença essa partida. É 2 a 0 para o Azulão”, crava o comerciante Júlio Reis. “A gente vai fazer um caldeirão dentro do estádio para ver o Águia mandar o Goiás de volta para casa. O time está bem preparado e a torcida está pronta para jogar junto”, arremata o ambulante Edelson Alves.