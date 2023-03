Com Tuna e Águia, CBF divulga tabela e sorteio de grupos da primeira fase da Série D; veja estreias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (5) a tabela básica e da divisão dos grupos da primeira fase da Série D de 2023. Assim como no ano passado, duas equipes paraenses participam do torneio: Tuna Luso e Águia de Marabá, 3ª e 4ª colocadas no Parazão 2022, respectivamente.

A competição deve começar no final de semana do dia 6 de maio. A Tuna Luso estreia na competição contra o Trem-AP, fora de casa, enquanto o Águia encara o Princesa do Solimões-AM, em Marabá. As datas e os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Além disso, assim como ocorreu no ano passado, Águia e Tuna estarão no mesmo grupo, o A1. Junto com as equipes paraenses - e os respectivos adversários da primeira rodada - a chave é formada por Nacional-AM, Humaitá-AC, São Francisco-AC e São Raimundo-RR.

Regulamento

Ao todo, 64 clubes disputarão a Quarta Divisão do Futebol Brasileiro. As equipes são divididas em oito grupos com oito participantes cada. Os quatro melhores avançam para a segunda fase, que será disputada em duelos de “mata-mata”, em jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C e os que passarem da semifinal decidem o título.

Veja os jogos da primeira rodada do Grupo A1