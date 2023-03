Jogo entre Águia de Marabá e Goiás, pela Copa do Brasil, terá torcida de presidente da FPF

Pela segunda vez na história o Águia de Marabá vai disputar a segunda fase da Copa do Brasil. O time do interior paraense encara, a partir das 19h desta quarta-feira (15), o Goiás, no Zinho Oliveira, em Marabá. Como um gesto de incentivo e apoio ao clube, o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, anunciou que estará presente no estádio.

“É fundamental que o time se sinta acolhido. Estaremos lá com certeza com muita satisfação, motivando e enaltecendo o Águia nesse momento tão importante”, afirmou RGP.

Quatro clubes paraenses se classificaram para a Copa do Brasil 2023. Destes, apenas a Tuna Luso foi eliminada ao perder por 1 a 0 para o CSA, na rodada de abertura, em Belém. O Remo venceu Vitória-ES e São Luiz-RS e, com isso, está na terceira fase, acumulando o montante de R$ 3.75 milhões em cotas. O Azulão passou pelo Botafogo-PB, já garantiu R$ 1.6 milhões de bonificação da CBF e brigará, diante do Goiás, por mais R$ 2.1 milhões.

“Estamos vivendo um momento extraordinário na Copa do Brasil, com três clubes paraenses disputando a competição. Estamos muito felizes com essa conquista dos nossos times aqui do estado e, por isso, vejo que a presença da presidência da FPF lá no estádio para apoiar e incentivar a equipe é extremamente necessária”, concluiu Gluck Paul.

O outro clube do Pará que está na Copa do Brasil é o Paysandu. A equipe, por ter sido campeã da última edição da Copa Verde, só estreia no torneio nacional na terceira fase, cujos jogos serão realizados em abril. O adversário será definido em sorteio.

O adversário

O Goiás vai disputar, pelo segundo ano consecutivo, a Série A do Brasileiro. O Esmeraldino tem a melhor campanha do Campeonato Goiano e está nas quartas de final da Copa Verde. O elenco tem como nomes conhecidos no cenário nacional o goleiro Tadeu, o laterais Apodi e Sander e o volante Fellipe Bastos. No ataque, Nicolas, ex-Paysandu, é o principal destaque - o atacante é o artilheiro do clube na temporada, com 8 gols marcados em 15 jogos disputados.