Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil estão definidos; quem avançar garante R$2.1 milhões

Após duas semanas de partidas, a Copa do Brasil conheceu seus classificados para a segunda fase. A competição contará com dois paraenses na segunda etapa, pois Remo e Águia de Marabá eliminaram Vitória-ES e Botafogo-PB respectivamente e continuam no torneio. A Tuna, outra equipe do Estado que iniciou a competição, ficou pelo caminho ao perder para o CSA-AL. Na terceira fase o Paysandu entra na disputa, pois possui o privilegio, já que conquistou o título da Copa Verde em 2022.

Na competição mais democrática do futebol brasileiro, clubes tradicionais conseguiram alcançar a segunda fase. Destaque para o Grêmio-RS, Vasco da Gama-RJ, Botafogo-RJ e Santos-SP, que avançaram e seguem na luta pelo tão sonhado título do torneio. Após 40 partidas, os confrontos da segunda fase estão todos definidos. As datas e horários ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas já teremos partidas na próxima semana.

Detalhe

Os confrontos da segunda fase serão em jogo único e foram definidos em sorteio pela CBF no dia 8 de fevereiro. Quem vencer avança para a terceira fase e garante R$2.100 milhões de cota da CBF, porém, em caso de empate no tempo normal, a vaga na próxima fase será definida nas penalidades.

Veja os confrontos (os clubes à esquerda jogam em casa)

Grêmio-RS x Ferroviário-CE

Brasil de Pelotas-RS x Ponte Preta-SP

Ituano-SP x Ceará-CE

CRB-AL x Operário-MS

Botafogo-RJ x Brasiliense-DF

Remo x São Luiz-RS

Águia de Marabá x Goiás-GO

CSA-AL x Brusque-SC

América-MG x Santa Cruz-PE

Maringá-PR x Marcílio Dias-SC

Camboriú-SC x Bahia-BA

Coritiba-PR x Criciúma-SC

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

Náutico-PE x Vila Nova-GO

Ypiranga-RS x Red Bull Bragantino-SP

Vasco da Gama-RJ x ABC-RN

Santos-SP x Iguatu-CE

Tombense-MG x Retrô-PE

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT