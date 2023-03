Copa do Brasil: criticados no Paysandu e Remo, Pipico marca com passe de Gedoz e Santa se classifica

A Copa do Brasil teve uma noite de desespero, angustia, mas também de alivio para os torcedores do Santa Cruz-PE. O clube pernambucano estreou na competição contra o Democrata-MG, fora de casa. A equipe nordestina estava perdendo por 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando a dupla Gedoz e Pipico, mudou o rumo da partida. O Santa Cruz empatou com passe do meia ex-Remo, Gedoz e com a finalização do atacante ex-Paysandu Pipico, garantindo a classificação para a segunda fase da competição nacional.

Assista ao gol de Pipico

O gol de Pipico deu ao Santa Cruz o valor de R$900 mil e a possibilidade de buscar R$1.900 milhão na fase seguinte da Copa do Brasil. O jogador teve uma passagem apagada no Paysandu no ano passado, foram 12 partidas, um gol marcado, porém, o gol que o jogador fez, foi dado para outro atleta. Com 37 anos e ídolo no Santa Cruz, Pipico acertou seu retorno ao clube e em oito jogos marcou dois gols.

Já o meia Felipe Gedoz, de 29 anos, defendeu o Remo nas temporadas 2020, 2021 e 2022. Foram 79 partidas, 12 gols, um título do Parazão, uma Copa Verde, além de um acesso para a Série B em 2020. Gedoz deixou ao clube após desentendimento com o então técnico Paulo Bonamigo, na disputa da Série C de 2022. Após a passagem pelo Leão, o meia foi para o Brasiliense-DF disputar a Série D, onde realizou apenas cinco partidas. Pelo Santa Cruz, Gedoz já entrou em campo quatro vezes e marcou um gol.