Presidente do Azulão desmente alagamento em estádio e garante Águia x Goiás pela Copa do Brasil

A forte chuva que cai na cidade de Marabá (PA), eixou vários bairros alagados e provocou elevação do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas.Chove na cidade há mais de 15 horas, porém, o jogo entre Águia x Goiás-GO, pela Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira (15), às 19h, no Estádio Zinho Oliveira, está mantido, segundo o presidente do Águia, Sebastão Ferreira.

Em entrevista ao O Liberal, Sebastão Ferreira garantiu que o jogo será realizado e afirmou que o Estádio Zinho Oliveira não está alagado, desmentindo informações que circulam nos aplicativos de mensagens.

“Não está nada alagado aqui, vai rolar o jogo perfeitamente. O gramado está bom”, afirmou.

O Águia vendeu todos os ingressos para a partida decisiva diante do Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil, que vale uma cota de R$2.1 milhões ao vencedor do confronto. O clube paraense vive um momento bom na temporada, sendo vice-líder do Campeonato Paraense e já classificado para a próxima fase, além de ter passado pelo Botafogo-PB na primeira fase da competição nacional. Quem vencer avança na Copa do Brasil, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.