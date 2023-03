Valendo cota milionária e vaga na próxima fase, Águia e Goiás se enfrentam pela Copa do Brasil

O Águia de Marabá finalizou nesta terça-feira os preparativos para a estreia na Copa do Brasil. Diante de um poderoso Goiás, a equipe do sudeste paraense entra, pela segunda vez na história, na segunda fase da competição nacional, que vem ofertando cotas milionárias para as equipes que avançam de fase. O duelo entre os times será nesta quarta-feira (15), a partir das 19 horas, no estádio Zinho Oliveira. Quem vencer segue na Copa BR e fatura o "pix" de R$ 2,1 milhões.

Pela manhã, no palco da partida, o Águia realizou um treino aberto sob o comando do técnico Mathaus Sodré. Para ele o momento é animador, mas requer muita atenção, dada a dificuldade que o espera diante do Goiás, que disputa uma vaga na final do Campeonato Goiano e segue há 15 jogos sem perder. “Esse é um daqueles jogos em que a gente tem que se doar muito no quesito marcação, mas, também, sempre que tiver a posse de bola, ir para cima”, diz o comandante.

Para o duelo, o treinador prefere manter a discrição em relação ao time. A maior dúvida na escalação é sobre a presença de Bruno Limão, que está com dores na costela. Já o atacante Gabriel Novaes está fora da partida, após sentir uma tendinite. O lateral-direito Apodi pode ser poupado devido a carga excessiva de jogos, abrindo espaço para uma possível mudança na defesa. No meio-campo, a briga é pela camisa 10, entre Palácios, que foi titular contra o Anápolis, e Kauan, reserva imediato.

No último sábado, o time do técnico Guto Ferreira venceu o Anápolis por 1 a 0 e está próximo de passar à final do Campeonato Goiano. Para o comandante, a vitória pelo estadual serve para fomentar o ânimo e a ambição de seguir adiante nas duas competições. "Temos que trabalhar forte, saber passar por essas situações da melhor maneira possível para que a gente possa confirmar a classificação na Copa do Brasil na quarta e também no domingo em casa", diz.

Último treino do Águia antes da partida contra o Goiás, valendo a classificação e o "pix" de 2,1 milhões. (@aguiademarabafcoficial)

Apesar da campanha positiva do adversário, o Águia também tem os seus trunfos e atualmente é o vice-líder do Parazão, com 13 pontos, atrás apenas do Clube do Remo. Já são três vitórias seguidas e o treinador espera manter o mesmo ritmo contra o Esmeraldino. Para isso, conta também com o apoio da torcida, que já esgotou os ingressos colocados à venda, dando ao jogo ares de decisão com bastante emoção.

Ficha técnica:

Local: estádio Zinho Oliveira

Hora: 19 horas

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Analista de Campo: Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão (Danilo Cirqueira), David Cruz, Betão e Maicon; Castro, Carlos Patrick, Balão Marabá, Adauto e Wendell; Luan Santos.

Técnico: Mathaus Sodré

Goiás: Tadeu; Maguinho (Apodi), Lucas Halter, Sidimar, Sander; Zé Ricardo, Felipe, Palácios (Kaun); Diego Gonçalves, Vinícius e Nicolas

Técnico: Guto Ferreira