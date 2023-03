Re-Pa da Copa Verde, jogo de volta: Remo inicia venda de ingressos: saiba preços e onde comprar

O Remo iniciou nesta segunda-feira (27), a comercialização dos ingressos para o jogo de volta da semifinal da Copa Verde, contra o Paysandu, no clássico Re-Pa. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão.

A diretoria do Remo manteve os mesmos valores do primeiro jogo, com os bilhetes para a arquibancada custando R$60 e os ingressos para as cadeiras R$100. Os bilhetes estão sendo vendidos em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e também de forma virtual, através do site.

Meia-entrada

Os estudantes precisam realizar a reserva do ingresso amanhã (28), a partir das 8h, no site. A retirada do ingresso será feita no dia do jogo, de 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém. O estudante precisa portar o documento de meia-entrada, além de um documento oficial com foto.

Gratuidades

Os ingressos serão distribuídos na próxima quarta-feira (29), dia do jogo, no Portão A1 do mangueirão, das 17h às 18h. Os idosos são obrigados portar um documento oficial com foto. Já as pessoas com deficiência, precisam apresentar documento oficial com foto e o mesmo vale para o acompanhante. Outra exigência do Remo é o documento que comprove o direito ao benefício. Cartão social ou outro qualquer cartão só serão aceitos pelo Remo acompanhado de laudo médico original.

Estacionamento

O torcedor que irá de carro ao Mangueirão, só terá acesso ao local com o ticket de estacionamento, que é vendido de forma antecipada. Do lado do Remo, o controle de entrada no estacionamento é realizado em uma barreira pela Rodovia Augusto Montenegro. A venda do bilhete para estacionamento é feita exclusivamente nas Lojas do Remo ou no site, no valor de R$30.

PONTOS DE VENDA

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BAENÃO

Dia: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 19h

Dia: 29/03

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Horário: 9h às 18h

Dia: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 19h

Dia: 29/03

Horário: 9h às 18h

LOJA DO REMO - CASTANHAL

Dia: 27/03 e 28/03

Horário: 14h às 18h

Dia: 29/03

Horário: 8h às 18h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 21h

Dia: 29/03

Horário: 9h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 22h

Dia: 29/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 22h

Dia: 29/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 22h

Dia: 29/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 27/03 e 28/03

Horário: 12h às 22h

Dia: 29/03

Horário: 10h às 18h