Remo: Marcelo Cabo sobre time titular: ‘Temos uma base’; veja provável escalação para amistoso

Após quase um mês de pré-temporada, o Remo enfim vai entrar em campo. No sábado (7), às 16h, o Leão recebe o Tesla, no Estádio do Baenão, para o primeiro amistoso do ano. A duas semanas da estreia azulina no Parazão 2023, o técnico Marcelo Cabo foi questionado se deve usar neste fim de semana o time titular da primeira partida do estadual. Cabo confessou que já tem uma base definida, mas ainda pode haver mudanças no 11 titular:

"Temos uma base. Já temos 25 dias de trabalho, começamos dando uma ênfase na parte física. Já entramos na parte técnica e tática. Já conseguimos definir uma base. Falar que é o time titular da estreia, ainda é prematuro. Mas temos trabalhado com esse time, vai depender da evolução de cada atleta no dia a dia", explicou.

Em um jogo-treino da última semana, Marcelo Cabo testou o seguinte time: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra; Diego Ivo (Ícaro) e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Pedro Vitor; Diego Tavares e Muriqui.

Contato com a torcida

Por falar em testes, o comandante azulino falou sobre a oportunidade de realizar o amistoso com a presença do torcedor. Cabo destacou que a medida é importante para unir a equipe e os azulinos, para que a torcida conheça melhor as novas caras e vejam as evoluções feitas até aqui.

"Já tivemos um jogo-treino. Temos feito uma escala de evolução não só dos trabalhos, mas também dos jogos-treino. Vamos fazer agora o primeiro amistoso. É importante começar a estruturar a situação de jogo. Ter contato com a torcida é muito bom também para que eles possam ver o que a gente vem desenvolvendo e reconhecer os jogadores", concluiu o comandante.

Vale lembrar, oficialmente o Remo entra em campo pela primeira vez em 2023 na primeira rodada do Parazão, no dia 21 de janeiro, um sábado, contra o Independente de Tucuruí, no mesmo Baenão. Acompanhe a cobertura completa da pré-temporada azulina e do estadual pelo portal OLiberal.com.