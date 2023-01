Contra o Tesla, Remo faz primeiro amistoso de 2023 no sábado (7); veja quanto custa o ingresso

Pelas redes sociais, o Remo confirmou a realização do primeiro amistoso da pré-temporada. Será no sábado (7), às 16h, no Estádio do Baenão, contra o Tesla. O duelo terá transmissão pela RemoTV.

O valor da entrada para a arquibancada (estão sendo vendidos somente para a da Avenida Romulo Maiorana) é de R$ 15. Já a cadeira custa R$ 50.

Sócio-torcedor adimplente tem entrada liberada. A partir desta quinta-feira (5), o voucher estará disponível na central do Nação Azul e, no dia do jogo, na loja do Baenão.

Tesla

Fundado em 5 de maio de 2022, o Tesla já tem certificado da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por ser um clube novo, não pôde disputar a edição 2022 da Série B do Campeonato Paraense - a Segundinha.

Parazão

Vale lembrar, oficialmente o Remo entra em campo pela primeira vez em 2023 na primeira rodada do Parazão, no dia 21 de janeiro, um sábado, contra o Independente de Tucuruí, no mesmo Baenão. Acompanhe a cobertura completa da pré-temporada azulina e do estadual pelo portal OLiberal.com.