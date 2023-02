Flamengo perde para Al-Hilal e é eliminado do Mundial de Clubes da Fifa

O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2 e foi eliminado do Mundial de Clubes da Fifa. Favorito para avançar na semifinal contra o campeão asiático, o Mengão até teve mais volume de jogo na primeira etapa, mas teve um jogador expulso e viu o adversário crescer de desempenho na reta final de partida. Os gols sauditas do duelo foram marcados por Salem Al-Dawsari (duas vezes) e Vietto. Já Pedro foi quem fez os gols Rubro-Negros.

Mesmo eliminado do Mundial, o Flamengo ainda terá compromisso no próximo final de semana. No sábado (11), à partir das 12h30 (horário de Brasília), o Mengão enfrenta o perderdor da outra semifinail, disputada entre Al-Ahly e Real Madrid, na disputa de terceiro lugar.

Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo igualou o feito que apenas três equipes brasileiras conseguiram neste formato do mundial de clubes: não chegar a grande final. A derrota nas semifinais foi repetida por Internacional (2010), Atlético-MG (2013) e Palmeiras (2020). Outros sulamericanos que também foram eliminados nas semifinais foram: Atlético Nacional (2016) e River Plate (2018).

Primeiro tempo

Pedro comemora gol contra o Al-Hilal (Divulgação/ Fifa)

O Flamengo mal começou o jogo e já se viu atrás do placar. Aos três minutos, Matheuzinho fez falta em Vietto dentro da área. Salem Al-Dawsari converteu o pênalti e colocou os sauditas na frente com apenas três minutos de jogo.

Apesar disso, o time manteve a calma e buscou o empate aos 19 minutos, em linda finalização de Pedro. A equipe saudita se defendia bem, mas mesmo assim o Fla conseguiu alguns momentos de pressão com Gerson e Ayrton Lucas.

Apesar do bom momento, o Al Hilal deu um banho de água fria ao fazer o segundo, em outro pênalti, desta vez cometido por Gerson e marcado com auxílio do VAR. Para piorar, o volante ainda recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Segundo tempo

Vietto fez o último do Al-HIlal contra o Flamengo (Divulgação/ FIFA)

Depois do intervalo, Erick Pulgar e Fabrício Bruno entraram no jogo nos lugares de Arrascaeta e Léo Pereira. O volante chileno cumpriu a missão de proteger a defesa nos primeiros minutos, mas cometeu falta boba e logo passou a atuar com cartão amarelo. De qualquer maneira, o time de Vítor Pereira conseguiu criar bons lances pelas laterais, especialmente com Ayrton Lucas.

No entanto, com o passar do tempo, a equipe Rubro-Negra foi cansando e dando brecha para o adversário. Na medida que os espaços foram surgindo, o terceiro gol do Al Hilal parecia ser questão de tempo. Aos 25, em boa jogada de Marega pelo meio, Vietto recebeu na direita e bateu cruzado para o gol de Santos, colocando 3 a 1 no placar.

Porém, ainda restaria tempo para um último fio de esperança rubro-negra. Aos 46 minutos, Pedro apareceu dentro da pequena área para desviar o chute de Gabigol. Com o 3 a 2 no placar, o Flamengo teve mais quatro minutos para lançar bolas na área, mas nada aconteceu.