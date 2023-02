Veja a lista de artilheiros do Parazão 2023; jogador Tuna lidera, seguido por atletas da dupla Re-Pa

O Parazão mal começou e a briga pela artilharia já está acirrada. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador que mais balançou as redes nesse início de campeonato foi o atacante Kennedy Balotelli, da Tuna Luso, com três gols. No entanto, o jogador tem sido perseguido de perto por destaques da dupla Re-Pa.

Na segunda posição da artilharia, existem quatro jogadores empatados com dois gols marcados: Mário Sérgio (Paysandu), Muriqui (Remo), David Cruz (Águia de Marabá) e Ryan (Tapajós). Em seguida, 27 jogadores compõem a lista, com apenas um gol marcado.

Bicolores tem "vantagem"

Mário Sérgio é o único jogador do Paysandu presente no top-5 artilheiros do Parazão. Apesar de não haver critério de desempate no ranking, podemos dizer que o centroavante bicolor está um pouco na frente dos concorrentes. Isso ocorre porque o camisa 9 do Lobo precisou de menos minutos que os demais atletas para balançar a rede duas vezes.

Entre as 12 equipes participantes do Parazão, 10 já disputaram três partidas. Apenas Paysandu e Bragantino possuem dois jogos disputados. O motivo desta desigualdade de confrontos é a suspensão da partida entre Papão e Tubarão, pela primeira rodada do estadual. Na época, a equipe de Bragança estava envolvida no imbróglio judicial conhecido como "caso Paragominas", julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Apesar disso, logo mais Paysandu e Bragantino terão o mesmo número de partidas disputadas que as demais equipes do torneio. Isso porque Papão e Tubarão se enfrentam no próximo dia 28 de janeiro, às 20h, na Curuzu.

Veja a lista de artilheiros do Parazão