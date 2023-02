Parazão: após suspender jogos no Diogão, FPF define locais das partidas de Caeté e Bragantino

Após a suspensão do Estádio Diogão, em Bragança (PA), por conta da condição precária do gramado, a Federação Paraense de Futebol (FPF), informou os locais em que os clubes Caeté e Bragantino irão atuar no restante do Campeonato Paraense de 2023.

Em nota no site da FPF, ficou decidido que o Caeté mandará seus jogos no Parazão no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna do Pará (PA). Já o outro representante de Bragança, o Bragantino, terá como local de suas partidas o Centro de Treinamento do Castanhal, o “Ninho do Japiim”, na “Cidade Modelo”.

A FPF suspendeu os jogos no Diogão por medida de prevenção e visa a recuperação do local, esperando ter condições de uso nas fases finais do Campeonato Paraense. Uma comissão de fiscalização da FPF está à frente da situação do gramado.

No ano passado algumas praças esportivas também foram interditadas por conta das péssimas condições dos gramados. O Estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA) e o Estádio Navegantão, em Tucuruí (PA), foram vetados pela FPF, de receber partidas do Castanhal e também do Independente. Outra praça esportiva que foi citada, porém, passou por melhorias foi o Estádio Francisco Vasques, o “Souza”, da Tuna Luso Brasileira, que recebeu reparos e em seguida foi liberado para jogos.