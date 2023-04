Um mês frenético antes da Série C

Estamos a exatamente um mês da abertura da Série C para Remo e Paysandu. A espera vai ser frenética, com uma sucessão de jogos decisivos no Parazão, na Copa Verde (o Papão) e na Copa do Brasil. Até lá, testes de fogo que vão implicar em grandes reavaliações.

Como é improvável o avanço na Copa do Brasil, a tendência é que de maio a setembro, ou até novembro, só tenhamos Série C para Leão e Papão, na disputa pelo maior objetivo na temporada: acesso à Série B. Por isso, o frenético mês de abril, estendido ao início de maio para os bicolores, vai ser muito importante para o desenvolvimento e avaliação dos nossos principais times.

Série C, uma estrada com atoleiros

A viagem rumo à Série B tem 25 passos (jogos) por uma estrada que desafio força resistência, velocidade e perícia com os seus atoleiros. Quem vacila, patina e fica pra trás. Essa estrada da Série C já está bem ali.

Vencer os obstáculos, sair da Série C, é uma libertação. O campeonato é pobre de patrocínios (R$ 18 milhões para rateio) e não é atrativo como vitrine. Bons jogadores fogem da Série C e os que se destacam nela trabalham para sair. Isso implica em rotatividade de atletas nos principais clubes, principalmente nos de maior paixão, como Remo e Paysandu.

A Série B, bem diferente, dá suporte financeiro, é desejada por bons jogadores e dá ótimas perspectivas de negócios no mercado. Contudo, para entrar e para permanecer, tem que fazer por merecer. Quem não for capaz, que sofra nos atoleiros da Série C.

BAIXINHAS

* Fase de classificação da Série C irá de 2 de maio a 3 de setembro, quando o Papão estará em Aracaju contra o Confiança e o Leão em Belém contra o Altos. Que nenhum desses seja jogo de despedida! Quem não avançar aos quadrangulares, terá quatro meses no vazio. O Remo passou por isso rm 2022.

* A fase dos quadrangulares do acesso vai começar dia 16 de setembro e terninar em 29 de outubro, a data da libertação para quatro dos 20 candidatos à Série B 2024. Os "campeões" dos dois quadrangulares farão a decisão do título da Série C em 5 e 12 de novembro.

* A Série D, com Tuna e Águia, irá de 6 de maio a 23 de setembro. 64 clubes por quatro vagas na Série C de 2024. Na primeira fase todos os times terão 14 jogos. E cada clube vai receber cota de R$ 300 mil. Na sequência, cada clube terá R$ 100 mil a cada fase.

* Não fossem as circunstâncias, veríamos este Parazão como colcha de retalhos, pelos tantos remendos e adequações. Mas, em vez de reprovação, cabe compreensão. O campeonato foi muito impactado pela questão jurídica do Paragominas e pelos prazos do Mangueirão.

* Águia recebeu terreno da Prefeitura de Marabá, além do serviço de drenagem, e vai iniciar em breve a construção do Centro de Treinamentos. Assim vai investir R$ 3 milhões da grana que faturou na Copa do Brasil. Entrou na Copa do Brasil graças ao Papão e, em consequência, deve ter o seu CT antes do clube bicolor.

* Samuel Cândido x Rogerinho Gameleira nos confrontos São Francisco x Cametá, a partir de hoje, nas quartas do Parazão. São dois técnicos com muito mérito nos seus clubes.

* Entre um jogo e outro contra o Castanhal, o Águia terá o jogo e viagem da Copa do Brasil, em Fortaleza, contra o Fortaleza. Para o Japiim, vai valer acesso à Série D no ano do seu centenário.