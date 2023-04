Ex-Atlético-MG, novo reforço do Remo chega em Belém; veja

Após a queda na Copa Verde, o Remo busca se reforçar para não deixar o título do Campeonato Paraense escapar, além de se fortalecer para a Série C do Brasileiro. Contratado na última quinta-feira (30), o meia Álvaro chegou no último sábado (1°) no Aeroporto Internacional de Belém.

Álvaro disputou seis jogos do Paulistão pela Ferroviária, nos primeiros meses deste ano. Sem muita sequência, o jogador deixou o time após o término da participação da equipe no estadual. O Ferrinha foi rebaixado para a Série A2.

O atleta, de 29 anos, foi revelado pelo Atlético-MG e teve passagens por outros clubes, como Tupi-MG, América-RN, Confiança-SE, futebol japonês e Brusque-SC. Esta será a segunda aventura de Álvaro no Norte do país, já que defendeu as cores do Nacional-AM, em 2016.

No Remo, o meia Álvaro disputará posição com Matheus Galdezani, Pablo Roberto, Rodriguinho, Soares, Guty e Felipinho. O técnico Marcelo Cabo tem optado por Pablo Roberto como meia mais ofensivo no esquema azulino.