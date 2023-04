Craque Neto exalta o Remo antes de jogo contra o Corinthians: 'Não pense que vai ser fácil'

Craque Neto, ex-jogador do Corinthians e comentarista do programa "Donos da Bola", afirmou nesta segunda-feira (24) que a partida entre Corinthians e Remo, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, não será fácil para o time paulista.

Isso porque o Remo tem uma vantagem de dois gols marcados no jogo de ida, disputado em Belém. Segundo Neto, o time paraense apresentou um desempenho superior ao do Atlético Goianiense, que enfrentou o Corinthians em 2022 nas quartas de final da Copa do Brasil. O clube goiano venceu o primeiro jogo por 2 a 0, como fez o Remo em 2023, mas perdeu a partida fora de casa por 4 a 1.

"O Remo é um time certinho e o Marcelo Cabo é um bom treinador. O Muriqui, Richard... O time é bom, certinho, bem treinado. Time grande, clube grande do Remo", destacou Neto.

Corinthians e Remo disputam o segundo jogo da terceira fase pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena, em São Paulo. Acompanhe o lance a lance em OLiberal.com.