Deborah Secco aparece seminua vestida de Bruna Surfistinha e causa frisson na web

Deborah Secco relembrou fotos em que estava vestida de Bruna Surfistinha, para o Baile da Vogue deste ano. Para quem não lembra, a atriz interpretou a garota de programa no cinema. Os internautas ficaram alvoroçados com os resgitros e deixaram dezenas de comentários na publicação.

Com os seios cobertos apenas com estrelinhas, escondendo apenas o necessário, a atriz empinou seu bumbum com um micro short. Além disso, na publicação ainda tem outros cliques e vídeos do filme. “'Bruna Surfistinha', TBT desse personagem que eu amo e que mudou a minha vida!!!", escreveu Deborah.

“Po tem que colocar ALERTA GATILHO”, escreveu um internauda. “Você é a arte em forma de gente”, disse outro. “A maior de todas”; “Rainha das rainhas”; “Eu amo demais você nessa personagem”, são alguns dos elogios que ela recebeu.