Gabriela Prioli relembra proposta ousada de Deborah Secco: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí'

Gabriela Prioli compartilhou com Astrid Fontenelle, Bela Gil, Larissa Luz e a convidada da noite, a atriz Maria Clara Gueiros, no Saia Justa desta quarta-feira (12), uma proposta que recebeu de Deborah Secco.

As mulheres debatiam sobre o heteropessimismo, ou seja, a decepção e desânimo de heterossexuais com as relações amorosas. Prioli, sincerona, falou que já teve uma fase heteropessimista na vida, mas atualmente se diz "hetereotimista", na relação com o marido Thiago Mansur. A advogada, então, lembrou uma história recente envolvendo Deborah.

"Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí'", disse Prioli, aos risos. "Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", contou.