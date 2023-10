Paysandu: gramado do Estádio da Curuzu passará por reforma

O time principal do Paysandu encerrou oficialmente a atuação na temporada 2023, após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitando que o time profissional só voltará a campo no próximo ano, o clube iniciou nesta segunda-feira (16) uma reforma no gramado do Estádio da Curuzu, casa do alviceleste.

Os trabalhos de reparo devem ser executados até o fim deste ano, e durante este tempo, o uso do campo estará completamente suspenso. Este ano, o Papão jogou 19 vezes na Curuzu.

VEJA MAIS

A estreia do novo gramado deve ser realizada somente no Campeonato Paraense de 2024, enquanto a preparação na pré-temporada será feita no Centro de Treinamento Raul Aguilera, o CT Bicolor, a partir de dezembro.