Jogadores do Remo emprestados para a 'Segundinha' do Parazão retornam ao clube

A temporada do futebol profissional masculino teve fim no Estado após a conclusão da Segundinha do Parazão, que teve como clubes que subiram de divisão o Canaã, campeão da competição; e o Santa Rosa, segundo colocado e que volta à elite do Campeonato Paraense após 13 anos. Nesta semana, dois jogadores que subiram com o Santa Rosa tiveram seus vínculos de empréstimo encerrados e retornaram ao Remo, clube no qual foram formados e mantêm contrato.

Jonilson e Henrique Vigia Santa Rosa Remo Henrique Vigia, volante (Foto: Lucas Sampaio/Santa Rosa EC) Jonilson, zagueiro (Foto: Lucas Sampaio/Santa Rosa EC)

O Remo terá o retorno de zagueiro e volante crias das categorias de base e que já fazem parte do time profissional: o defensor Jonilson e o meio-campista Henrique Vigia estão de volta após passagem pelo Santinha. Os vínculos dos atletas foram protocolados e divulgados no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e divulgado nesta semana. Com a saída precoce do Remo na Série C, ainda na primeira fase, o Leão emprestou os atletas para ganharem rodagem no futebol, em um período em que o Remo já estava sem competições oficiais.

Jonílson, de 21 anos, é natural de Castanhal (PA) e esteve no Leão disputando a Copa São Paulo desta temporada, sendo um dos destaques da equipe, que fez a melhor campanha da história do clube na competição, quando chegou à terceira fase. Na equipe profissional, Jonílson esteve em campo duas vezes, mas foi relacionado para várias partidas, tanto pelo técnico Marcelo Cabo, quanto pelo treinador Ricardo Catalá, que é o atual comandante azulino com contrato renovado para 2024.

Já Henrique Vigia, volante, de 21 anos, está na equipe profissional desde 2021, quando foi relacionado em várias partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, a estreia na equipe principal do Remo ocorreu somente em 2022 e a temporada terminou com o meio-campista jogando cinco vezes, duas delas comandado por Catalá.

Além de Jonílson e Henrique Vigia, o plantel profissional do Remo possui contrato com outros 12 atletas oriundos da base, além do goleiro Vinícius, o volante Paulinho Curuá e os atacantes Ronald e Pedro Vitor - este último se recupera de uma cirurgia no joelho e deve retornar aos gramados apenas em março do ano que vem.

Lista de jogadores da base com contrato com o Remo para 2024:

Goleiros: Ruan e João Victor;

Ruan e João Victor; Zagueiros: Jonilson;

Jonilson; Lateral-esquerdo: Edson Kauã;

Edson Kauã; Volantes: Henrique, Solano e Darlan;

Henrique, Solano e Darlan; Meias: Guty e Elielson;

Guty e Elielson; Atacantes: Felipinho, Kanu, Ricardinho, Matheus Grecco, Tico.