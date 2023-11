Remo: Papellin quer elenco forte o ano todo e diz: 'jogador ruim uma hora vai fu*** contigo'; vídeo

Na apresentação de Sérgio Papellin, novo executivo de futebol do Remo, o profissional afirmou que o clube possui cuidados na hora de escolher alguns atletas, sem precisar fazer várias contratações após a disputa do campeonato estadual. O executivo azulino citou que o clube precisa ter jogadores de uma temporada para outra, fez questão de enfatizar que jogador ruim não deve permanecer no elenco.

Papellin sabe das dificuldades de fazer futebol em uma Série C do Brasileiro com um clube do Norte. As dificuldades de convencimento, a distância dos grandes centros, fez com que o Remo tivesse dois times na temporada, um durante as disputas do Parazão e outro com a chegada do Brasileiro, porém, a intenção é ter só um elenco forte e competitivo com contratações pontuais.

“A nossa ideia é fazer um esforço grande e montar uma base agora, no começo do ano, para que, quando chegar o Brasileiro, não precise contratar um time inteiro, você vai contratar uma peça ou outra, uma reposição para um jogador que não deu certo. [...] Esse problema de adaptação é importante, principalmente aqui na região, mas a ideia é começar a temporada com uma base forte, que provavelmente será a base do Brasileiro”, disse.

O novo executivo remista relembrou que teve dificuldades no Luverdense-MT, que não tinha uma base de jogadores de uma temporada para a outra. Papellin explicou que é necessário manter atletas para não começar a montagem do elenco do zero e citou que, jogador ruim não pode permanecer nos clubes, pois uma hora ele irá prejudicar a equipe.

“Quando trabalhava no Luverdense-MT, acabava a temporada, todos os jogadores eram dispensados e em janeiro contratava outros jogadores e no futebol isso é difícil dar certo. O ideal é ter uma base pronta no clube para seguir no outro ano, Não podemos desmontar o time todo aqui em setembro para chegar em janeiro [ter outro]. É procurar equilibrar orçamento para segurar jogadores até a outra temporada, os jogadores que estão dando certo, pois os jogadores que não estão dando certo você precisa se livrar. Você ter jogador ruim dentro de casa um a hora ele vai fuder com você”, finalizou.