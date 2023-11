Empresa Bomache, que pode fechar com o Remo, já lançou camisas do Leão e kit comemorativo; fotos

A diretoria do Remo busca fechar o quanto antes, um novo contrato para a confecção de seu material esportivo. O contrato com a Volt, fornecedora que ficou com o Leão desde a metade de 2021 até o fim de 2023 acabou e o Leão estuda a possibilidade de fechar com a Bomache, empresa que iniciou o projeto de marca própria do Paysandu. O Remo já fez algumas camisas com a Bomache, que inclusive uma comemorativa.

VEJA MAIS

CONFIRA AS CAMISAS QUE A BOMACHE JÁ FEZ PARA O REMO

bomache Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

A empresa Bomache fabricou algumas peças casuais para o Remo. São materiais de uma linha alternativa e esteve no clube como produto oficial licenciado. É comum achar camisas feitas pela empresa para o Remo, além de acessório, como bonés. Uma das camisas já feitas pela Bomache para o Remo foi comemorativa. O clube lançou em 2015, um kit com camisa e boné alusivos aos 10 anos da conquista do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem esteve à frente do lançamento foi o ex-presidente do Remo, Fábio Bentes. A camisa era azul, gola polo, com um selo com a taça da Série C.

VEJA MAIS

O clube analisa a proposta de renovação de contrato com a Volt, porém, o clube busca ampliar a receita e existe um projeto de implantação da marca própria, que, poderá ser feito pela Bomache, empresa que já trabalhou em Belém, com estudo, confecção e distribuição dos uniformes da marca Lobo, do Paysandu, feita por ela em 2016.

Empresa Bomache está no páreo para atender o Leão em 2024 (Divulgação)