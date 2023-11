Possível reforço do Remo, Camilo participa, em média, de um gol a cada três jogos; confira

Pelo menos 13 bolas na rede durante um ano. É isso que o meia Camilo, especulado no Remo, tem oferecido, em média, às equipes que defende. Segundo dados do portal Toró Tático, em três dos quatro últimas temporadas, o atleta participou ativamente (gols e assistências) de mais de uma dezena de tentos. Confira:

Nas últimas quatro temporadas, Camilo defendeu as cores da Ponte Preta-SP e Mirassol-SP. Na Macaca - durante as temporadas 2020 e 2021 - os números do meia foram bons. Ao todo, foram 79 jogos oficiais disputados, 16 gols marcados e 9 assistências. Isso representa em média de participação em um gol a cada 3,2 jogos.

No Mirassol-SP, equipe que defendeu nas últimas duas temporadas, o meia melhorou ainda mais as marcas obtidas na Ponte. Lá, ele disputou 83 gols, marcou 16 gols e deu 13 assistências. Isso significa que no tempo em que esteve no Leão Paulista, o meia teve uma média de participação direta de um gol a cada 2,9 jogos.

Caso mantenha a média dos últimos dois anos, Camilo pode ter uma produção ofensiva de destaque no Remo. Levando em consideração que o Leão Azul disputou 42 jogos nesta temporada e supondo que o meia participasse de todos, seriam cerca de 14 gols anuais originados dos pés do jogador ex-Botafogo, Cruzeiro e Internacional.

Camilo passou a ser especulado no Remo depois da contratação do técnico Ricardo Catalá. Ambos atuaram juntos na temporada passada, quando o treinador dirigiu o Mirassol. Vale destacar que o meia tem 37 anos e está livre no mercado.