Remo: Papellin mantém contratações em sigilo, confirma pré-temporada em Belém e apresentação do time

A pré-temporada do Remo, visando a preparação para as competições de 2024, será iniciada oficialmente no dia 3 de janeiro. A meta é que nesta data já estejam disponíveis praticamente todos os atletas contratados para a temporada, levando em consideração os 30 dias de férias obrigatórios aos jogadores que disputaram, este ano, as Séries A e B do Brasileiro - principal mercado em que o Leão quer atuar. A informação foi confirmada pelo presidente Tonhão e pelo executivo de futebol Sérgio Papellin durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (28), no Baenão.

"Nós conversamos e alguns jogadores que estão jogando Série B e até a Série A têm direito a 30 dias de férias. Não tem como eles terminarem uma Série B agora e se apresentarem dia 15 de dezembro. A não ser que o cara tenha essa disponibilidade, porque geralmente nesse período eles aproveitam para marcar casamento, viajar para o exterior [...] Estamos vendo os jogadores que já puderem estar aqui dia 15, já fazem exames médicos, já dá uma adiantada, começa a trabalhar, principalmente os da casa, para no dia 18 o Catalá já começar os treinos”, adiantou Papellin.

Além disso, o clube utilizará as dependências do próprio Baenão para a pré-temporada. Viagens para o interior do estado estão descartadas pela comissão técnica e diretoria. O elenco ficará em Belém, a princípio em regime de concentração em algum hotel da capital.

“Não tem mais isso de viajar para interior, passar 20 dias em hotel, fazer amistoso com time local para pagar... agora o primeiro dia da pré-temporada já começa com treino físico, treino com bola, em conjunto. Vamos fazer a nossa pré-temporada aqui mesmo em Belém, já está certo. Queremos começar no dia 18 [de dezembro] com o máximo de jogadores que pudermos trazer”, completou o executivo.

Assista à entrevista coletiva completa:

“Dia 18 [de dezembro], como o Papellin disse, os jogadores já vão para à beira do campo ao comando do técnico Ricardo Catalá. A pré-temporada em si começa no dia 3 de janeiro”, concluiu o presidente Tonhão.

Contratações mantidas em sigilo

Nomes ainda não foram anunciados pelo clube para a temporada de 2024. Na entrevista coletiva de apresentação desta terça, Papellin afirmou que vários atletas têm negociações avançadas com o clube, mas as contratações serão divulgadas somente quando os jogadores estiverem em Belém. O dirigente não quis comentar nada em cima dos nomes que têm sido especulados nos bastidores.

“Na hora que fechar o pré-contrato, chegar aqui, a gente vai divulgar. A nossa ideia é anunciar primeiro nas redes sociais do clube, para em seguida passar para vocês. Estamos trabalhando muito, cheguei à tarde, saí quase 23h, para ver se a gente consegue, no começo do mês que vem, estar com uma estrutura de time já montada. Mas temos jogadores bem encaminhados para chegar", resumiu o novo dirigente azulino.

"A gente procura trabalhar no maior sigilo possível, porque eu sei que o trabalho de vocês é buscar informação para passar para o seu ouvinte em primeira mão, mas é uma coisa que acaba atrapalhando o trabalho. Às vezes você vai buscar um jogador que ninguém lembra mais e, quando vaza na imprensa, outros clubes vão atrás, acaba encarecendo a negociação, então eu sou muito contra esses vazamentos. Entendo o lado dos jornalistas, sempre ter a notícia em primeira mão, mas a gente procura ter o maior sigilo possível para poder baratear a negociação e ter menos concorrência”, concluiu Papellin.