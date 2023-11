Paysandu divulga informações sobre a inauguração do CT, no próximo sábado (2); veja mais

Neste sábado (02), o Departamento de Futebol do Paysandu estará reunido para a entrega do CT Raul Aguilera, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O local vem passando por ampla estruturação e neste final de semana será inaugurada parte dela, em um evento com a presença de atrações musicais e um amistoso entre ex-jogadores do bicola que participaram da campanha na Copa Libertadores da América, em 2003, e um time de sócios e colaboradores.

Para o evento, a diretoria alviceleste disponibilizou ingressos, que podem ser adquiridos em todas as Lojas Lobo, assim como pela internet. Quem faz parte do programa Sócio-Fiel Bicolor garante os bilhetes por R$ 30. Já quem não faz parte do programa precisará desembolsar R$ 60 pelo ingresso. Em ambos os casos, o torcedor ganha uma camisa comemorativa do evento. Todo dinheiro arrecadado com as entradas será revertido para dar continuidade nas obras do CT. Os ingressos são limitados.

Confira a programação da inauguração do CT do Paysandu

9h - Início do evento

9h30 - Dj Carlos

9h50- Fala do presidente Maurício Ettinger

10h - Jogo das estrelas dos anos 2000

No intervalo do jogo sambapapão. Após samba papão, DJ,

Vamos ter venda de bebidas, cerveja, refrigerante, água, cachorro-quente, salgados e espetinhos

Histórico

Sete anos depois da compra, o CT do Paysandu será inaugurado no dia 2 de dezembro. Após adequações no projeto, o clube conseguiu entregar um dos cinco campos de treinamento planejados. Nos últimos dias, o local recebeu marcações de jogo, traves e está pronto para o uso. Na beira do gramado é possível ver que uma estrutura de arquibancadas provisórias está sendo montada.

Vários ídolos já confirmaram presença no amistoso de inauguração, incluindo nomes como Marcão, Rodrigo, Gino, Luis Fernando, Sandro, Jobson, Jorginho, Robgol, Ronaldo, Sérgio, Albertinho, Vélber, Lecheva, Vandick, Vanderson e Zé Augusto. Eles vestirão os novos uniformes de treino da coleção 2024 da marca Lobo para disputar o jogo festivo.