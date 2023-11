Goleiro artilheiro e pouco vazado: conheça Diogo Silva, a primeira contratação do Paysandu para 2024

O Paysandu anunciou na última quarta-feira (29) a primeira contratação para a temporada de 2024: o goleiro Diogo Silva, de 37 anos. O arqueiro, que atuava no CRB-AL, se notabilizou por fazer defesas difíceis e marcar gols de pênalti. As informações são de um levantamento feito pelo blog Toró Tático, utilizando a plataforma Wyscout.

Segundo o blog, levando em consideração somente a Série B de 2023, o goleiro acumula números positivos. Em 34 partidas disputadas pelo torneio, o arqueiro sofreu 33 gols - média inferior a um por jogo. Além disso, o número de bolas defendidas por Diogo é alto: 79%. Esse é o terceiro melhor índice de toda a Segundona deste ano.

Outro número que chama a atenção são os clean sheets, que é quando o goleiro fica a partida inteira sem ser vazado. De acordo com o levantamento do Toró Tático, Diogo teve 13 clean sheets na Série B deste ano. Isso significa que o arqueiro não sofreu gols em quase 40% dos jogos disputados na Segundona.

Mais um índice que chama a atenção é o de gols marcados. Sim, Diogo Silva é conhecido por balançar as redes no CRB. Segundo o Wyscout, o goleiro já marcou sete gols de pênalti - quatro durante jogos e três em disputas de penalidade - enquanto vestiu a camisa do Galo de Campina. Só neste ano, o arqueiro já fez dois tentos.

Mesmo com os números positivos, Diogo Silva deve brigar pela titularidade no Paysandu. Com 26 anos, o goleiro Matheus Nogueira foi um dos destaques do Papão no ano e tem contrato com o Bicola até a metade de 2024.

Diogo Silva foi o primeiro, mas a tendência é que o Paysandu divulgue mais reforços ainda nesta semana. Segundo o vice-presidente Roger Aguilera, o clube já está com contratos fechados com dois jogadores, mas espera acertar com mais três atletas para fazer o anúncio oficial.