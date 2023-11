Campeão da Libertadores, Keno diz que 'deslanchou' na carreira após passagem pelo Águia de Marabá

O atacante Keno, campeão da Libertadores pelo Fluminense neste ano, não elege o título continental como momento de "virada de chave" na carreira. Em entrevista ao portal ge.globo, o jogador de 34 anos disse que foi no Águia de Marabá, em 2013, que passou a ganhar relevância nacional. Segundo Keno, foi no Azulão em que a carreira dele "deslanchou".

"Eu tinha deixado um currículo numa empresa para trabalhar de cobrador. Um cara me ligou dizendo que iria me levar para um time da segunda divisão do Campeonato Baiano. Eu deixei meu currículo e se lá desse errado eu iria trabalhar para ajudar minha mãe e meu pai. Via meu pai acordando de madrugada e botei na cabeça que iria trabalhar. Ali eu falei que se desse errado eu iria para casa e seguir meu caminho. Começou ali. A gente foi campeão da segunda divisão do baiano e fui para o Águia de Marabá, na Série C do Brasileiro. Dali deslanchei", explicou.

Keno tem uma carreira bem sucedida no futebol, mas que começou tarde. O primeiro jogo do atacante como profissional foi aos 23 anos, em 2012, pela Segunda Divisão do Campeonato Baiano. O jogador, depois, rodou por vários clubes do Brasil até parar no Palmeiras, onde conquistou um título brasileiro. Em seguida, o atacante foi parar no Atlético-MG, onde venceu mais um brasileirão e uma Copa do Brasil.

A temporada de 2023 foi a primeira de Keno no Fluminense-RJ. Titular na maioria das partidas sob o comando de Fernando Diniz, o jogador ajudou o Tricolor a ganhar o Cariocão no primeiro semestre e a Libertadores no final da temporada. Ele, inclusive, deu assistência para os dois gols do Flu na vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors-ARG, em decisão disputada no Maracanã.