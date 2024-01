Castanhal x Remo marca reencontro do meia Felipe Gedoz com a torcida azulina

A partida desta quarta-feira (24) à noite entre Castanhal e Remo, pela 2ª rodada do Campeonato Paraense, pode marcar o reencontro do meia Felipe Gedoz com o Leão. Hoje aurinegro, o jogador defendeu o Remo entre 2020 e 2022, tem um acesso, um Parazão e uma Copa Verde conquistadas com a camisa azulina, além de ter participado da campanha do rebaixamento à Série C em 2021. Ou seja, foi figura marcante do elenco nesse período.

No entanto, o meio-campista é dúvida para o duelo. Depois de marcar um golaço que iniciou a arrancada rumo ao empate em 2 a 2 com o Cametá, no sábado passado, Gedoz foi substituído do jogo sentindo fortes cãibras. O meia não é presença certa no time titular no Mangueirão, mas, caso seja relacionado, poderá ser opção para o decorrer da partida.

O técnico Wilton Bezerra faz mistério sobre a formação titular para a partida. O comandante aurinegro deve fazer ajustes no time, já que a atuação no primeiro tempo contra o Cametá, no último sábado (20), deixou a desejar: o Castanhal chegou a ficar perdendo por 2 a 0 até conseguir a arrancada rumo ao empate na etapa final.

A reação começou justamente com o golaço de Gedoz, aos 13 minutos do segundo tempo. O camisa 100 acertou um chutaço de fora da área, que acertou o ângulo direito do goleiro Pedro Henrique. Antes, ainda no primeiro tempo, Felipe Gedoz chegou a acertar a trave em uma cobrança de falta - situação que é considerada uma de suas especialidades, apesar de, no Remo, ter marcado apenas um gol de bola parada.

Ao todo, Gedoz fez 59 jogos e 9 gols no período em que esteve no Baenão. Além do Remo, o meio-campista de 30 anos tem no currículo passagens por Defensor Sporting-URU, Club Brugge-BEL, Athletico-PR, Goiás, Vitória-BA, Nacional-URU, Brasiliense, Santa Cruz-PE e Ypiranga-RS.