Goleiro ex-Remo e Paysandu fecha com adversário do Leão na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro começa na próxima semana e os clubes continuam no mercado procurando reforços para a disputa da competição nacional. O Caxias-RS, clube que subiu no ano passado, volta a jogar a Terceirona em 2024, anunciou em suas redes sociais a contratação do goleiro Thiago Coelho, campeão com o Remo e com o Paysandu.

O Caxias será adversário do Leão Azul na Série C deste ano, fechou a contratação de Thiago Coelho, goleiro de 28 anos, que estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São Bento-SP. O jogador deve encarar o Remo na disputa da Terceirona, após passagem pelo clube azulino de 2019 a 2021.

Thiago Coelho fez 16 partidas pelo São Bento-SP na Série A. Pelo Remo foram 15 partidas em três temporadas, já que era reserva do goleiro Vinícius. Com a camisa do Leão, Thiago conquistou os títulos do Parazão de 2019 e da Copa Verde 2021, além de ter conquistado o acesso para a Série B.

A ida de Thiago Coelho para o Paysandu gerou polêmicas e com a camisa do Papão, Thiago Coelho também foi feliz. O goleiro conquistou o título da Copa Verde 2022, sendo um dos destaques na grande final, além de ter conseguido o acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, tendo uma passagem por Belém conquistando dois acessos.