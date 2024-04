Remo venceu apenas três jogos fora de casa nas últimas duas edições da Série C; veja números

Após perder na estreia da Série C em casa, no último final de semana, para o Volta Redonda-RJ, o Remo precisará buscar pontos longe de Belém nas próximas duas rodadas para não se complicar na competição. No entanto, o retrospecto recente aponta um desempenho ruim do Leão em partidas fora do Pará. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Time de Periçá só conseguiu três vitórias jogando fora de casa nas últimas duas edições da Terceirona.

Essas vitórias ocorreram contra o Confiança-SE (2022), Aparecidense-GO (2023) e Pouso Alegre-MG (2023). Os números, que já chamam negativamente a atenção, ficam ainda piores se analisada a quantidade de jogos fora de casa realizados no período. Em dois anos, o Leão disputou 18 partidas longe de Belém pela Série C, ou seja, o Remo venceu pouco mais de 16% dos duelos como visitante na Terceira Divisão.

VEJA MAIS

Melhora gradual

Apesar do desempenho ruim, o aproveitamento do Leão como visitante tem melhorado. Em 2022, o primeiro ano do Leão na Série C após a queda da Série B na temporada anterior, a equipe teve conquistou apenas 18,5% dos pontos disputados fora de casa. Foram registadas seis derrotas, dois empates e somente uma vitória em nove jogos.

Os números continuaram abaixo do esperado em 2023, mas melhoraram em relação ao ano anterior. Na última temporada, o Remo teve aproveitamento de 40,7% dos pontos como visitante na Série C. Foram duas vitórias, cinco empates e duas derrotas em nove partidas disputadas.

Veja os números do Remo como visitante

Série C de 2023

Jogos: 9

Vitórias do Remo: 2

Empate: 5

Derrotas do Remo: 2

Aproveitamento: 40,7%

Série C de 2022

Jogos: 9

Vitórias do Remo: 1

Empates: 2

Derrotas do Remo: 6

Aproveitamento: 18,5%

Missão indigesta

O Remo terá uma sequência difícil nas próximas duas rodadas da Série C. Neste sábado (27/04), o Leão encara o Athletic-MG, fora de casa. O clube fez boa campanha no Campeonato Mineiro, terminando em 5º lugar, e goleou o Caxias-RS por 4 a 0 na primeira rodada da Terceirona.

Na semana seguinte, no domingo (5/05), o Leão visita o Botafogo-PB, no Almeidão. Na primeira rodada do estadual, o Belo venceu o Floresta-CE por 2 a 1, fora de casa, e está nas primeiras colocações da tabela.