Remo anuncia contratação de volante destaque no Campeonato Carioca de 2024

O Remo acertou com o volante Adsson, de 23 anos, para a sequência da temporada. O anúncio foi realizado na tarde desta quarta-feira (24), por meio das redes sociais. Mais cedo, o Núcleo de Esportes de O Liberal já havia antecipado que jogador e clube estavam negociando uma possível transferência.

Antes de vir ao Remo, Adsson disputou o Campeonato Carioca pelo Bangu-RJ. No tradicional clube do Rio, o volante foi um dos destaques da competição, e ganhou fama ao marcar um belo gol diante do Fluminense-RJ, em partida válida pela primeira fase do torneio.

Natural de Rio Largo (AL), o volante iniciou a carreira no Sete de Setembro-AL. Depois passou pelo Joinville-SC, CRB-AL, Sergipe-SE, Sampaio Corrêa-RJ, Portuguesa-SP até chegar ao Bangu-RJ, onde disputou 11 partidas no Cariocão deste ano, marcou um gol e deu uma assistência.

Negociações paralelas

Além do Remo, outras equipes também manifestaram interesse no jogador. De acordo com o site IG, o Leixões-POR procurou o atleta. No entanto, com as normas impostas pela janela de transferências brasileiras, a negociação travou.

A janela, inclusive, deixou Adsson sem muitas escolhas no momento. Com a impossibilidade de movimentação no mercado de clubes das séries A e B, o volante só estaria disponível para negociar com times das Terceira e Quarta Divisões.

Disputas

Oficializado no elenco azulino, Adsson terá a concorrência de Jaderson, Paulinho Curuá, João Afonso, Renato Alves e Henrique Vigia no setor defensivo do meio de campo. Se regularizado, o jogador poderá já defender a equipe azulina neste sábado (27), diante do Atlethic-MG, às 19h30, pela segunda rodada da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.