Jogador que o Remo quer contratar marcou golaço contra o Fluminense no Carioca; assista

O volante Adsson, de 23 anos, que está na mira da diretoria do Remo para a disputa da Série C, fez um golaço, de muito longe, em partida contra o Fluminense-RJ, pelo Cariocão deste ano, atuando pelo Bangu-RJ.

A partida foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e terminou com a goleada do Fluminense pelo placar de 5 a 1. Apesar da pouca idade, Adsson já rodou por vários clubes do Brasil e é monitorado pela diretoria do Remo para jogar a Série C do Brasileiro.

O atleta de 81 kg e de 1.83 de altura, teve passagens pelo Sete de Setembro-AL, onde iniciou sua trajetória no futebol, passou também pelo Joinville-SC, além do CRB-AL, Sergipe-SE, Sampaio Corrêa-RJ, Portuguesa-SP e Bangu-RJ, onde disputou 11 partidas no Cariocão deste ano.