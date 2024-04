De olho na Série C, Remo monitora volante destaque do Campeonato Carioca

O Remo busca reforços para elenco na disputa da Série C e um dos jogadores que estão no radar do clube é o volante Adsson, de 23 anos, que estava disputando o Campeonato Carioca pela equipe do Bangu-RJ. O clube ainda não se posicionou sobre o atleta, porém, fontes ligadas ao Leão Azul, confirmam interesse no atleta.

Com 1.83cm, destro e 81 Kg, o volante Adsson foi um dos destaques da equipe carioca no estadual, além de ter marcado um golaço, do meio de campo, contra o Fluminense-RJ. Essa é uma posição em que o Remo busca no mercado e que também pode atuar de meia. De acordo com o site IG, o leixões, de Portugal, teve interesse no atleta, mas as negociações travaram e ele permaneceu no Brasil. Com a janela de transferência para clubes das Séries A e B fechadas, o jogador só poderá atuar em equipes das Séries C e D.

Natural de Rio Largo (AL), o volante iniciou a carreira no Sete de Setembro-AL, passou pelo Joinville-SC, além do CRB-AL, Sergipe-SE, Sampaio Corrêa-RJ, Portuguesa-SP e Bangu-RJ, onde disputou 11 partidas no Cariocão deste ano, marcou um gol e deu uma assistência.

Caso o Adsson feche com o Remo para a disputa da Série C, o jogador terá a concorrência de Paulinho Curuá, João Afonso, Renato Alves e Henrique Vigia.