Remo vence a Aparecidense-GO fora de casa respira na Série C do Brasileiro

O Remo venceu a Aparecidense-GO pelo marcador de 2 a 0, na tarde deste domingo (11), jogando no Estádio Aníbal Toledo e deu uma “respirada” na Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul conquistou a primeira vitória fora de casa na competição nacional e melhorou seu desempenho na luta contra o rebaixamento.

O time comandando pelo técnico Ricardo Catalá voltou a fazer uma partida consistente, criando chances, mas teve algumas dificuldades no sistema defensivo, com o goleiro Vinícius salvando o time em duas oportunidades. Os gols azulinos foram marcados pelos atacantes Pedro Vitor e Fabinho, um em cada tempo.

(Matéria em atualização)