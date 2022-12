Ricardo Gluck Paul é escolhido pela CBF como chefe de delegação do Brasil no Sul-Americano Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, para chefiar a delegação do Brasil que vai participar do Campeonato Sul Americano Sub-20, disputado na Colômbia, no próximo mês. O torneio é qualificatório para o Mundial da categoria, que ocorrerá em maio de 2023.

Segundo documento enviado pela CBF à Federação, o convite se deu "pela dedicação e serviços prestados em prol do desenvolvimento do Futebol no estado do Pará”. Vale destacar que Gluck Paul também havia sido convidado para compor a delegação da CBF na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Em entrevista à assessoria de comunicação da FPF, Ricardo Gluck Paul disse que espera estreitar ainda mais os laços com a CBF futuramente. Além disso, ele espera que a viagem possa trazer frutos, não só ao futebol nacional, como ao do Pará.

“É uma satisfação imensa poder representar a Seleção Brasileira de Futebol nesta importante competição. Darei o máximo para que essa confiança honre nossa Federação e o nosso Estado”, afirma Ricardo.

Sul-Americano Sub-20

O torneio será disputado em duas fases. Na primeira, dez seleções se dividem em dois grupos de cinco times cada, que se enfrentam tendo uma folga entre essas datas. Os três primeiros avançam para o hexagonal final que decide o campeão.

Em caso de empate de pontos conquistados entre seleções, os critérios de desempate serão os confrontos diretos, avaliados pontos, saldo de gols e gols-pró, seguido por saldo de gols, gols-pró, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.