No Catar, presidente diz que FPF discute licenças de estádios para o Parazão 2023

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, está no Catar, convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para acompanhar a Copa do Mundo de 2022. Apesar disso, ele afirma que os trabalhos na Federação de olho na realização do Campeonato Paraense de 2023 não pararam. Em entrevista ao repórter de O Liberal, Abner Luiz, a entidade que controla o futebol no Pará está coletando as licenças de estádios que vão receber partidas do torneio.

Segundo Gluck Paul, uma reunião entre representantes do Ministério Público do Pará (MPPA) e membros da FPF nesta sexta-feira (25) discutiu a questão das licenças. De acordo com ele, o posicionamento obtido no encontro, somado às visitas técnicas aos estádios feitas por membros da Federação nos últimos dias, vai definir quais praças esportivas receberão jogos no Parazão.

"Agora estamos na fase de obtenção de licenças, um ponto frágil, mas que estamos dando muita atenção nesta semana. Hoje, inclusive, teremos uma reunião com o MPPA para ver essa questão das licenças. A partir disso vamos definir os estádios que vão receber jogos. Já fizemos visitas técnicas porque queremos ir além da questão das licenças e trabalhar com a hospitalidade dos lugares e saber como os clubes vão receber os visitantes", explicou.

FPF no Catar

Ricardo Gluck Paul faz parte de uma comitiva composta por representantes de todas as federações estaduais, sob o comando do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Desde o dia 20 o grupo de dirigentes acompanha os jogos da Copa do Mundo, que servirão como plano de fundo para novas possibilidades.

De acordo com Ricardo, a visita ao Oriente Médio tem fortalecido as relações da FPF com demais federações. Além disso, o presidente da entidade destacou o contato com confederações ao redor do mundo.

"É uma experiência única de criar relacionamentos, discutir projetos, conhecer pessoas do mundo do futebol, com todas as federações presentes, membros do STJD [Superior Tribunal de Justiça Desportiva], diretores da CBF e membros de outras confederações internacionais. Pra FPF isso é uma oportunidade de se posicionar e conversar sobre futebol", explicou.