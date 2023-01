Depois de assinar com o Paysandu, Alex Matos usa as redes sociais para se despedir do Cruzeiro; veja

O atacante Alex Matos já está a caminho da capital paraense. O jogador fechou contrato de dois anos de empréstimo com o bicolor paraense e se despediu da equipe mineira através das redes sociais, onde demonstrou seu carinho, apesar do pouco espaço na Toca da Raposa.

O jogador de 20 anos vai permanecer na Curuzu até o final de 2024. Em agradecimento ao apoio da torcida, durante o período em que esteve na Raposa, ele garantiu que a despedida "não é um adeus".

Alex Matos chega a Belém com a maior parte dos salários bancados pelo próprio Cruzeiro-MG e o restante pelo Paysandu. O jogador chega por empréstimo com cláusula de saída, para clubes brasileiros de divisões acima e também de equipes de fora do Brasil.

Criado nas categorias de base do São Caetano, Alex Matos fez sua estreia na Toca da Raposa em 2020. Desde então, participou de 31 jogos e marcou quatro gols. O desembarque na capital paraense deve acontecer na noite desta quinta-feira.