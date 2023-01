Atacante ex-Cruzeiro acerta com o Paysandu e terá um contrato até 2024; confira detalhes

O Paysandu vai oficializar nos próximos dias a chegada de mais um atacante para a temporada 2023. A diretoria alviceleste fechou a contratação do jogador Alex Matos, de 20 anos, que pertence ao Cruzeiro-MG. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Bicola, Vandick Lima.

Alex Matos chega ao Papão ainda nesta semana e é uma das apostas do clube para a temporada, porém, o jogador vai ficar na equipe alviceleste por mais de uma temporada, com o clube paraense sendo uma espécie de “vitrine” para o atleta, que está sem espaço no clube mineiro. De acordo com Vandick, o contrato de Alex Matos será longo.

"[A parceria] é apenas no caso Alex Matos, com contrato até o fim de 2024", disse, Vandick

Salários

Alex matos chega a Belém com a maior parte dos salários bancados pelo próprio Cruzeiro-MG e o restante pelo Paysandu. O jogador chega por empréstimo com cláusula de saída, para clubes brasileiros de divisões acima e também de equipes de fora do Brasil.

Carreira

O jogador iniciou a carreira no São Caetano-SP e em 2020 se transferiu para o Cruzeiro. Na Raposa mineira, Alex Matos realizou mais de 30 partidas, 22 delas somente no ano passado, marcando três gols. Ele esteve na Copa São Paulo do ano passado, jogando pela Raposa, ao lado do paraense e Victor Diniz, atleta que pertence ao Paysandu, criado na base bicolor, mas que está emprestado à Tuna Luso Brasileira para a disputa do Parazão.