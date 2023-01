Contratações de Remo e Paysandu para 2023 diminuem em relação ao ano passado; veja mais

Há 15 dias do início, o Campeonato Paraense de Futebol é a primeira oportunidade para Clube do Remo e Paysandu testarem seus elencos. Uns mais, outros menos, o número de contratações para o certame diverge entre os clubes e entre as temporadas. No ano passado, antes da bola rolar no Parazão, a dupla Re x Pa tinha um número de contratados maior em relação a este ano.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

No início da temporada de 2022, o Paysandu se planejava para correr atrás do bicampeonato e estava sob o comando do técnico Márcio Fernandes. A diretoria do clube contratou praticamente um time inteiro para a disputa do certame, mais alguns reservas, que totalizaram 17 reforços antes da bola rolar no estadual, entre eles, o meia Ricardinho, que se tornou um dos principais jogadores do elenco, mesmo lesionado nos meses seguintes.

Do outro lado da Almirante Barroso, o Clube do Remo tinha no cargo de treinador o conhecido Paulo Bonamigo, que viria a ser o comandante azulino por todo o primeiro semestre. Sob o comando dele, o Leão Azul estreou o Parazão com 12 contratados, entre eles os atacantes Brenner e Bruno Alves, os grandes destaques do time. Bruno, por sinal, atravessou e este ano defende o maior rival.

SAIBA MAIS



Reforços Paysandu 2022: Igor Carvalho, Marcão, Geníson, Patrick Brey, Bileu, Ricardinho, Dioguinho, Toscano, Henan, Gabriel Bernard, Polegar, Heverton, João Paulo, Christian, Robinho, Denis Pedra, Thiago Felipe

Reforços Remo 2022: Ricardo Luz, Daniel Felipe, Paulo Henrique, Brenner, Bruno Alves, Darub, Rony, Marco Antonio, Luan, Veraldo, Jorge Pazetti, Everton Sena

Em comparação ao ano atual, Remo e Paysandu diminuíram o ritmo. Os bicolores mantiveram uma espinha dorsal, que vem sendo aproveitada desde a conquista da Copa Verde de 2022, enquanto o Remo precisou montar um elenco do zero, depois da eliminação precoce na Série C do ano passado. Em contrapartida, o Leão Azul subiu alguns jogadores das categorias de base para compor o elenco profissional.

Reforços Paysandu 2023: Henríquez Bocanegra e Wanderson, Eltinho, Igor Bosel e Samuel Santos, Jiménez e Rithely, João Pedro, Paulo Henrique e Robert Hernández, Alex Matos, Bruno Alves, Mário Sérgio, Stéfano e Vicente.

Reforços Remo 2023: Lucas Mendes, Raí, Diego Ivo, Ícaro, Diego Guerra, Richard Franco, Rodriguinho, Jean Silva, Fabinho e Muriqui