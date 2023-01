São Francisco treina em Belém para mais um amistoso antes da estreia no Parazão

Os jogadores do São Francisco realizaram nesta terça-feira (10), treino físico específico para avaliar a força e capacidade de resistência aeróbica para o Parazão 2023. Na parte seguinte da atividade, o técnico Samuel Cândido comandou um trabalho para aprimoramento de cruzamentos na linha de fundo e conclusão a gol. O elenco segue em pré-temporada em Belém.

O atacante Vitor Santarém, que foi integrado ao grupo no último dia 4, avaliou positivamente a adaptação ao time. "Apesar do forte calor que tem feito, eu estou me sentindo muito bem. O trabalho do professor Samuel tem sido muito bom e estamos ansiosos para estrear na competição", disse.

A estreia do Leão Santareno no Parazão acontece no próximo dia 22, contra a equipe do Caeté. Diante da expectativa para a entrada no certame, o São Francisco intensifica a preparação para o amistoso a ser realizado contra o Águia de Marabá, no próximo sábado (14), em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense.

Será o último teste antes do início da competição estadual. O São Francisco retornou à elite do estadual após ser vice-campeão do Campeonato Paraense da Segunda Divisão, perdendo o título para o Cametá.