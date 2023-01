Influencer pede que Harry Kane feche com o Paysandu, jogue o clássico Re-Pa e ganhe títulos

O maior artilheiro da Seleção Inglesa com 53 gols e do Tottenham com 266, o atacante Harry Kane, nunca foi campeão profissionalmente. O jogador de 29 anos, que atua pelo clube inglês, esteve na última Copa do Mundo, no Catar e levou a Inglaterra às quartas de final do Mundial. Nas redes sociais, o perfil “Esse Dia Foi Louco”, administrado pelo influencer Carter Batista, fez uma postagem pedindo que o atacante forçasse uma transferência para o Paysandu. A publicação viralizou.

Em um trecho do “pedido de transferência” para o Paysandu, o perfil cita o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Série C, além do clássico Re-Pa. Outro ponto citado é que Harry Kane jogaria em Belém, se alimentando de maniçoba e açaí com peixe frito.

“Na verdade ele deveria se transferir do Tottenham, esse clube inglês também conhecido como inimigo das taças. Sei lá, forçar um empréstimo para o Paysandu", diz a publicação.