Atacante campeão da Copa do Mundo de 2022 está na mira do Vasco, afirma jornalista

O Vasco pode estar próximo de contratar o atacante argentino Alejandro Gómez, também conhecido como Papu. O jogador foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, e atualmente está jogando pelo Sevilla, da Espanha, com quem o clube carioca negocia. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

Segundo o comunicador, o atacante estaria disposto para vir ao futebol brasileiro caso a negociação entre os clubes avance. Papu está no clube espanhol desde a temporada 2020/2021 e tem contrato válido até o fim da temporada 2023/2024.

Histórico de Papu

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, o jogador tem 34 anos e joga como atacante, principalmente pela ponta esquerda. Atualmente no Sevilla (Espanha), iniciou sua carreira no Arsenal Sarandí (Argentina), em 2005, e tem passagens por San Lorenzo (Argentina), Catania Calcio (Itália), Metalist (Ucrânia) e Atalanta (Itália).

Veja quem o Vasco já contratou para a temporada

O Vasco, sob o comando da 777 Partners, clube que tem 70% das suas ações de SAF, tem se mostrado ativo no mercado da bola, realizando diversas contratações. Veja a lista de nove reforços:

Ivan, ex-Ponte Preta;

Pumita Rodriguez, ex-Nacional (URU);

Lucas Piton, ex-Corinthians;

Léo, ex-São Paulo;

Robson Bambu, ex-Corinthians;

Jair, ex-Atlético-MG;

Patrick de Lucca, ex-Bahia;

Luca Orellano, ex-Vélez Sarsfield (ARG);

Pedro Raul, ex-Goiás.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)